Πέλλα: Με αλυσίδες η κίνηση των οχημάτων προς το χιονοδρομικό κέντρο του «Βόρα»

Υποχρεωτικές είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα σε τμήματα του οδικού δικτύου της Πέλλας, ειδικά από το 15ο χλμ. Κερασιάς-Χιονοδρομικό Βόρας

Αντιολισθητικές αλυσίδες αυτοκινήτου

Απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου στη Πέλλα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας οι αλυσίδες είναι απαραίτητες για την κίνηση από το 15o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Κερασιάς- Χιονοδρομικού Κέντρου "Βόρα", καθώς και από το 18o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας-Χιονοδρομικού Κέντρου "Βόρα".

Οι αστυνομικές Αρχές υπενθυμίζουν ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες όλων των οχημάτων που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Πέλλας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

