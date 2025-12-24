Λογαριασμός
Ηρωίνη βρέθηκε στα μαγειρία του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης «Κρήτη 1»

Στο Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στα Χανιά, βρέθηκαν 4,4 γραμμάρια ηρωίνης, επιμελώς κρυμμένα σε χώρο των μαγειρείων. Η ποσότητα κατασχέθηκε

Ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στην Αγυιά Χανίων.

Πρόκειται για 4,4 γραμμάρια ηρωίνης συσκευασμένη σε φιξάκια, επιμελώς κρυμμένα σε κρυφό σημείο σε χώρο των μαγειρείων του Σωφρονιστικού Καταστήματος, την οποία εντόπισαν σήμερα σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Τα ναρκωτικά τα οποία κατασχέθηκαν, είχε κρύψει κρατούμενος, προκειμένου να διοχετευτούν σε πτέρυγες του καταστήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

