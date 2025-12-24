Τις, σχεδόν λεπτό προς λεπτό, επικοινωνίες μεταξύ του μοιραίου αεροσκάφους Falcon 50 που συνετρίβη την Τρίτη στα περίχωρα της Άγκυρας, και του πύργου ελέγχου, αποκάλυψε την Τετάρτη η τουρκική κυβέρνηση. Στο αεροσκάφος επέβαιναν η ηγεσία του λιβυκού στρατού της Τρίπολης, και η Ελληνίδα αεροσυνοδός, με οχτώ ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Μάλιστα, οι τουρκικές αρχές επιβεβαίωσαν και επισήμως ότι στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαινε η Ελληνίδα Μαρία Παππά.

Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε η τουρκική κυβέρνηση, δεσμευόμενη ότι τα ευρήματα των ερευνών θα κοινοποιηθούν στην τουρκική και διεθνή κοινή γνώμη με πλήρη διαφάνεια.

Ο Τούρκος Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου μοιράστηκε τις συνομιλίες και δήλωσε τα εξής:

«Χθες (Τρίτη) το βράδυ, ένα ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50, με αριθμό ουράς 9H-DFS, εγγεγραμμένο στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Μάλτας, το οποίο απογειώθηκε στις 20:17 τοπική ώρα από το Αεροδρόμιο Εσενμπόγκα της Άγκυρας με προορισμό το Αεροδρόμιο Μιτίγκα της Τρίπολης στη Λιβύη, δυστυχώς υπέστη δυστύχημα/συντριβή. Πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες συνομιλίες μεταξύ του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Εσενμπόγκα και του κυβερνήτη και συγκυβερνήτη:

🇱🇾🇹🇷 Libya’s Chief of General Staff Gen. Muhammad Ali Ahmed al-Haddad and four other members of the Libyan delegation have died in the crash of a Falcon 50 business jet in the vicinity of the capital of Turkey, Ankara, on Tuesday evening.



The contact with Al-Haddad's plane had… pic.twitter.com/TqgkiAmXY0 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 23, 2025

Σχετικά με το περιστατικό ατυχήματος/συντριβής του αεροσκάφους με κωδικό κλήσης HMJ185 την 23.12.2025:

Στις 20:17 τοπική ώρα (σ.σ 21:17 ώρα Ελλάδας), το αεροσκάφος HMJ185 απογειώθηκε από το Αεροδρόμιο Εσενμπόγκα σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες. Μετά την απογείωση, ο Πύργος του Εσενμπογκά παρέδωσε τον έλεγχο στη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης και στη συνέχεια στη Μονάδα Ελέγχου Περιοχής του Κέντρου μας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επιτράπηκε στο αεροσκάφος η σταδιακή άνοδος στα ύψη που ζητήθηκαν.

Στις 20:25, δόθηκε άδεια για πλεύση στο ύψος των 34.000 ποδών.

Στις 20:31, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε ύψος περίπου 32.000 ποδών, εξέπεμψε PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (το επίπεδο κάτω από το σήμα MAYDAY), ανέφερε γενική ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε διανυσμάτωση ραντάρ (πορεία πτήσης) για επιστροφή στην Άγκυρα.

(το επίπεδο κάτω από το σήμα MAYDAY), ανέφερε γενική ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε διανυσμάτωση ραντάρ (πορεία πτήσης) για επιστροφή στην Άγκυρα. Στις 20:32, κατόπιν οδηγίας του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, δόθηκαν στο αεροσκάφος η πορεία και το επίπεδο καθόδου για την επιστροφή στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα.

Στις 20:33, ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700. Μετά την επιβεβαίωση του προβλήματος από τον ελεγκτή, διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες υψομέτρου του αεροσκάφους δεν ήταν πλέον ορατές στο ραντάρ.

Στις 20:34, λόγω παρεμβολών στις επικοινωνίες πιλότου-ελεγκτή, ο ελεγκτής επιβεβαίωσε το επίπεδο ήχου με τον πιλότο. Ταυτόχρονα, το αεροσκάφος παραδόθηκε στη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης, αφού επιβεβαιώθηκε το ύψος του από τη Μονάδα Ελέγχου Περιοχής.

Στις 20:35, το αεροσκάφος εξέπεμψε ξανά PAN-PAN , επικοινώνησε με τη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης για την επιστροφή και έλαβε οδηγίες για διανυσμάτωση και επίπεδα καθόδου.

, επικοινώνησε με τη Μονάδα Ελέγχου Προσέγγισης για την επιστροφή και έλαβε οδηγίες για διανυσμάτωση και επίπεδα καθόδου. Στις 20:36, η ευκρίνεια της επικοινωνίας χάθηκε και η φωνή του πιλότου έγινε δυσδιάκριτη. Παράλληλα, σημειώθηκαν μερικές απώλειες των στοιχείων πτήσης στην οθόνη του ραντάρ.

Στις 20:38, το αεροσκάφος χάθηκε εντελώς από την οθόνη του ραντάρ. Την ίδια ώρα, δεν υπήρξε απάντηση στις κλήσεις του ελεγκτή. Για περίπου 5 λεπτά έγιναν προσπάθειες επικοινωνίας μέσω διαφορετικών συχνοτήτων χωρίς αποτέλεσμα. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες μονάδες για την έναρξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

The Libyan army's chief of staff, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, died in a plane crash after leaving Turkey's capital Ankara, the prime minister of Libya's internationally recognized government said https://t.co/zSJHSB51cA pic.twitter.com/LhDVLlZrKx — Reuters (@Reuters) December 24, 2025

Λόγω της αδυναμίας εντοπισμού του αεροσκάφους και έναντι της πιθανότητας αναγκαστικής προσγείωσης, οι απογειώσεις και προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Εσενμπόγκα ανεστάλησαν προσωρινά για την ασφάλεια της αεροπλοΐας.

Το Κέντρο Αναφοράς Αεράμυνας της Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο χωριό Κεσικαβάκ στην περιοχή Χαϊμανά. Οι ομάδες του Κέντρου Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών κατευθύνθηκαν στο σημείο.

Κατά τις έρευνες στο σημείο της συντριβής, βρέθηκαν ο καταγραφέας φωνής πιλοτηρίου (CVR) και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης (FDR). Έχει ξεκινήσει η προκαταρκτική έκθεση και αποφασίστηκε η εξέταση των καταγραφέων σε μια ουδέτερη χώρα για τον προσδιορισμό των αιτιών της πτώσης.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στο φίλο και αδελφό κράτος και λαό της Λιβύης».

First footage has emerged showing the wreckage of a @HarmonyJets Dassault Falcon 50 private jet (reg. 9H-DFS), which was carrying 🇱🇾 Libya’s Chief of the General Staff and crashed shortly after departing Ankara 🇹🇷. pic.twitter.com/WX7gqjXQCd — Rich Tedd 🛰 ✈️ (@AfriMEOSINT) December 23, 2025

Πηγή: skai.gr

