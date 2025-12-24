Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Η αεροσυνοδός Maria Pappa ανάμεσα στα θύματα

Ανάμεσα στα θύματα της συντριβής του αεροσκάφους στην Τουρκία, υπάρχει και ένα ελληνικό όνομα. Πρόκειται για μια αεροσυνοδό που ονομάζεται Maria Pappa, και ήταν η προϊστάμενη της καμπίνας του τζετ, ωστόσο με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν έχει εξακριβωθεί εάν πρόκειται για Ελληνίδα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, η ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί για Ελληνίδα πολίτη στο αεροσκάφος, με την Πρεσβεία να ζητάει επίσημη ενημέρωση. Επίσημη ενημέρωση περιμένει και το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

🚨 Airport Haber tarafından paylaşılan bilgilere göre, düşen Libya heyetini taşıyan özel jette bulunan yolcu listesi şu şekilde:



Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad

Alfitori Jribil

Mahmud Ga Algatiwi

Mohamed Elassawi

Mohamed Omar Ahmed



Uçuş Ekibi

9H-DFS tescilli Dassault Falcon 50 tipi… pic.twitter.com/5YPUjE0Fhs — SavunmaTR (@SavunmaTR) December 23, 2025

Το αεροσκάφος ανήκε στην εταιρεία Harmony Jets με έδρα τη Μάλτα, ενώ όλο το πλήρωμα αποτελούνταν από αλλοδαπούς υπηκόους.

Τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τη λίστα που έχει δημοσιοποιηθεί ήταν οι: Denis Pourtau, Antony Tangarpriganin, Maria Pappa.

Raporlara göre uçak, Malta merkezli Harmony Jets şirketine ait ve mürettebatın tamamı yabancı uyruklu.



Mürettebat şunlardı:



Denis Pourtau



Antony Tangarpriganin



Maria Pappa



Telegram: https://t.co/UTK3N35vQg#Libya #düştü #SonDakika https://t.co/SEXJOrxwa5 — Omerta Haber Ajansı 🇹🇷 (@omerta_haber) December 23, 2025

Αντίστοιχα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης ανακοίνωσε ότι μεταξύ των νεκρών ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του στρατού της χώρας, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και τέσσερα μέλη της συνοδείας του.

