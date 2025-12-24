Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Η αεροσυνοδός Maria Pappa ανάμεσα στα θύματα

Πρόκειται για την προϊστάμενη της καμπίνας του αεροσκάφους που συνετρίβη - Ωστόσο δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα εάν πρόκειται για Ελληνίδα 

UPDATE: 10:06
Τουρκία

Ανάμεσα στα θύματα της συντριβής του αεροσκάφους στην Τουρκία, υπάρχει και ένα ελληνικό όνομα. Πρόκειται για μια αεροσυνοδό που ονομάζεται Maria Pappa, και ήταν η προϊστάμενη της καμπίνας του τζετ, ωστόσο με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν έχει εξακριβωθεί εάν πρόκειται για Ελληνίδα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, η ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί για Ελληνίδα πολίτη στο αεροσκάφος, με την Πρεσβεία να ζητάει επίσημη ενημέρωση. Επίσημη ενημέρωση περιμένει και το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Το αεροσκάφος ανήκε στην εταιρεία Harmony Jets με έδρα τη Μάλτα, ενώ όλο το πλήρωμα αποτελούνταν από αλλοδαπούς υπηκόους.

Τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τη λίστα που έχει δημοσιοποιηθεί ήταν οι: Denis Pourtau, Antony Tangarpriganin, Maria Pappa. 

Αντίστοιχα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης ανακοίνωσε ότι μεταξύ των νεκρών ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του στρατού της χώρας, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και τέσσερα μέλη της συνοδείας του. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Συντριβή αεροσκάφους Τουρκία Λιβύη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark