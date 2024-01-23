Συνεργασία ΜΙΤ- ΕΥΠ: Επιχείρηση «Ασπίδα» κατά δουλεμπόρων στα τουρκικά παράλια

Στην εξάρθρωση δουλεμπορικών κυκλωμάτων σε Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη προχώρησε η αστυνομία της Τουρκίας με βάση και πληροφορίες που διαβίβασαν στις αρμόδιες τουρκικές αρχές η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών καθώς και το Λιμενικό.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις με κωδική ονομασία «Ασπίδα 9» και «Ασπίδα 10» οδήγησαν στη σύλληψη σημαντικού αριθμού δουλεμπόρων και εκατοντάδων μεταναστών, που επρόκειτο να ταξιδέψουν από τα παράλια της Τουρκίας προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά στο Twitter, στην επιχείρηση «σκούπα» στη Σμύρνη συμμετείχαν πέντε ομάδες από την τουρκική υπηρεσία δίωξης παράτυπης μετανάστευσης.

Συνελήφθησαν 11 δουλέμποροι και 92 μετανάστες. Πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε 20 σπίτια που διέμεναν μετανάστες, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος 16 ιδιοκτητών, που είχαν μισθώσει τις οικίες τους σε κυκλώματα μεταναστών. Σε παρόμοια επιχείρηση προχώρησε η τουρκική αστυνομία και στην Κωνσταντινούπολη.

Έλληνες αξιωματούχοι δήλωσαν στην «Κ» ότι μετά την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα αλλά και την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Ναυτιλίας Χρήστου Στυλιανίδη στην Αγκυρα έχει βελτιωθεί το επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στο Λιμενικό και την Τουρκική ακτοφυλακή για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Το ίδιο συμβαίνει όμως και ανάμεσα στην ΕΥΠ και την ΜΙΤ στο πεδίο ανταλλαγής πληροφοριών, κυρίως σε ό,τι αφορά στη δράση δουλεμπορικών κυκλωμάτων. Αρμόδιος Ελληνας αξιωματούχος, μάλιστα, αποκάλυψε στην «Κ» ότι προ εβδομάδων διαβιβάστηκαν στις τουρκικές υπηρεσίες λεπτομερή στοιχεία με ονόματα και διευθύνσεις διακινητών σε Σμύρνη, Αδανα και Κωνσταντινούπολη, που έχουν προκύψει από πηγές – πληροφοριοδότες, καθώς και τις συνεντεύξεις με μετανάστες που φτάνουν στο Ανατολικό Αιγαίο.

Πηγές του Λιμενικού σημειώνουν ότι οι μεταναστευτικές ροές τα τελευταία εικοσιτετράωρα είναι σημαντικά περιορισμένες, αποδίδοντας το φαινόμενο όχι στις κακές καιρικές συνθήκες, αλλά στην ανταπόκριση της τουρκικής ακτοφυλακής.

