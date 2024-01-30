Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο ατόμων που κατείχαν και διακινούσαν μεγάλο αριθμό λαθραίων καπνικών προϊόντων, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, μετά από επιχείρηση, η οποία έλαβε χώρα χθες (29-01-2024) το πρωί στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, για κατοχή και παράνομη διακίνηση καπνικών προϊόντων που δεν διέθεταν την ενδεικτική φορολογική ετικέτα κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων, από την αξιοποίηση των οποίων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διαθέτουν οίκημα στην περιοχή του Κορυδαλλού, το οποίο χρησιμοποιούν ως χώρο αποθήκευσης λαθραίων καπνικών προϊόντων, τα οποία διακινούν παράνομα στο κέντρο της Αθήνας.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε., τους εντόπισαν να εξέρχονται από την οικία και να επιβιβάζονται σε όχημα, έχοντας στην κατοχή τους τρεις κούτες με λαθραία τσιγάρα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο όχημα και στην οικία συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -29.368- πακέτα τσιγάρων, διαφόρων μαρκών και -14- πακέτα καπνών, τα οποία δεν διέθεταν την ενδεικτική φορολογική ετικέτα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

