Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά: Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Με τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στα πλευρά διεκομίσθησαν στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου δύο άνδρες από τη Μεσαρά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία οι δύο άνδρες, ένας 55χρονος και ένας 28χρονος βρίσκονται σε καφενείο της περιοχής όπου τα έπιναν όταν άγνωστο πως βρέθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής και από εκεί στο ΠαΓΝΗ.

Όπως ισχυρίστηκαν στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, κανείς τους δε θυμάται τίποτα καθώς είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Ούτε και ο ιδιοκτήτης του καφενείου δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα καθώς την ώρα του τραυματισμού τους ήταν σε άλλο σημείο της επιχείρησης.

Οι δύο άνδρες παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

