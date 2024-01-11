Συνελήφθησαν δύο άντρες για ένοπλη ληστεία στο Μαρκόπουλο τον περασμένο Δεκέμβριο

Στην εξιχνίαση ληστείας που έλαβε χώρα στην περιοχή του Μαρκοπούλου τον περασμένο Δεκέμβριο προχώρησε το τμήμα Ασφαλείας Μαρκοπούλου- Μεσογαίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν οι 2 δράστες (37 και 41 ετών) και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα οι κατηγορούμενοι το μεσημέρι της 20-12-2023 κινούμενοι με δίκυκλο εισήλθαν σε κατάστημα ταχυμεταφορών στο Μαρκόπουλο, και με την απειλή όπλου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων επετεύχθη η ταυτοποίηση των δραστών και η πιστοποίηση της εγκληματικής τους δράσης.

Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν χθες το πρωί και μετά από έρευνα στο σπίτι και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•ρουχισμός που φορούσαν κατά την τέλεση της ληστείας,

•20- γραμμ. μεθαδόνης,

•2 κινητά τηλέφωνα και

•η επιχειρησιακή τους μοτοσυκλέτα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

