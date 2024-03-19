Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι για ληστείες σε βάρος ανηλίκων στη Γλυφάδα

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες του Σαββάτου (16-3-2024), από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.), δύο 16χρονοι ημεδαποί, κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση- για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπλέον σε βάρος των κηδεμόνων τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν παρέα ανηλίκων που βρίσκονταν σε στάση τραμ. Έπειτα, με την απειλή μαχαιριού τους οδήγησαν σε κοντινό απόμερο σημείο, αφαίρεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα και διέφυγαν.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Κέντρου Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης και στοχευμένων αναζητήσεων των αστυνομικών, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι επιβαίνοντες σε λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα και αποδόθηκαν στους παθόντες, ενώ στην κατοχή του ενός εκ των κατηγορουμένων βρέθηκαν 0,5 γραμμ. κάνναβης.

Στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας εξιχνιάστηκε επιπλέον -1- περίπτωση ληστείας, η οποία έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2024 στη Γλυφάδα, όπου οι κατηγορούμενοι από κοινού με άλλους δύο συνεργούς τους, αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριού χρηματικό ποσό από έτερο ανήλικο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

