Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έσπασε η τουαλέτα του ΟΣΕ και επιβάτιδα αντί να ταξιδέψει στη Λάρισα κατέληξε στο νοσοκομείο

Λίγο πριν την αναχώρηση του λεωφορείου, η επιβάτης επισκέφθηκε την τουαλέτα του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου όπου τραυματίστηκε καθώς η λεκάνη της τουαλέτας έσπασε

Τουαλέτα

Στο Νοσοκομείο Βόλου με τραύματα από πτώση στη λεκάνη τουαλέτας που έσπασε κατά την χρήση της, κατέληξε χθες το απόγευμα γυναίκα η οποία είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει με λεωφορείο του ΟΣΕ από τον σταθμό Βόλου στη Λάρισα, σύμφωνα με δημοσίευμα του myvolos.net.

Λίγο πριν την αναχώρηση του λεωφορείου, η επιβάτης επισκέφθηκε την τουαλέτα του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου όπου τραυματίστηκε καθώς η λεκάνη της τουαλέτας έσπασε.

Τραυματισμένη από τα κομμάτια της λεκάνης, ζήτησε βοήθεια ενώ στη συνέχεια κλήθηκε η Αστυνομία για την καταγραφή του συμβάντος και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου.

Πηγή: myvolos.net

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τουαλέτα ΟΣΕ Βόλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark