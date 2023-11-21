Λογαριασμός
Τροχαίο με θύμα 79χρονο στη Ζάκυνθο

Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 79χρονος, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 26χρονος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσυκλέτας

Ένας 79χρονος ημεδαπός, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα, σήμερα το πρωί, στην περιοχή του Γαϊτανιού στη Ζάκυνθο.

Αναλυτικότερα, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 79χρονος, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

