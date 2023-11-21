Ένας 79χρονος ημεδαπός, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα, σήμερα το πρωί, στην περιοχή του Γαϊτανιού στη Ζάκυνθο.

Αναλυτικότερα, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 79χρονος, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.