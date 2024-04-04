Πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ της ΔΥΠΑ στην Καρδίτσα

Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα Πέμπτη 4 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ της ΔΥΠΑ στην Καρδίτσα.

Όπως αναφέρει ο ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ, η φωτιά εντοπίζεται στο χώρο της στέγης των γραφείων του ΙΕΚ.

Την ώρα της φωτιάς στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ βρίσκονταν περίπου 150 εκπαιδευτές και σπουδαστές και λοιπό προσωπικό.

Σπουδαστές και προσωπικό βγήκαν άμεσα έξω δίχως να κινδυνεύσει κάποιος.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τέσσερα οχήματα με τους πυροσβέστες να ξεκινούν άμεσα την επίχειρηση κατάσβεσης, η ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.