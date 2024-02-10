Στη σύλληψη πρώην ηγετικού στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς» και γνωστός αντιεξουσιαστής προχώρησε η ΕΛΑΣ για κατοχή όπλων και εκρηκτικών. H μυστική αστυνομική επιχείρηση ποπραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε Αθήνα, Πειραιά και Πέραμα στο πλαίσιο εκτεταμένης επιχείρησης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την Greek Mafia.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε ακόμα τρεις συλλήψεις. Στην κατοχή τους βρέθηκαν εκρηκτικά, φυτίλι, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και φυσίγγια. Πρόκειται για δύο αδέρφια, ο ένας εκ των οποίων ανήκει στην ΟΥΚ του Λιμενικού, ο δεύτερος εργάζεται ως πορτιέρης σε μπαρ της Αθήνας και ο τρίτος είναι αγνώστων στοιχείων.

Και οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούνται - κατά περίπτωση- για αδικήματα της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών και για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Το πρώην στέλεχος των «Πυρήνων της Φωτιάς» έχει εκτίσει ποινή κάθειρξης για αναρχική τρομοκρατία και είχε αποφυλακιστεί υπό όρους το 2019.

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής, 9 Φεβρουαρίου 2024, τέσσερις (4) ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών και για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, εντοπίστηκαν -4- ημεδαποί να κατέχουν στις οικίες τους σε Αθήνα, Πειραιά και Πέραμα, όπλα, εκρηκτικά και άλλα αντικείμενα, πρόσφορα για χρήση σε εγκληματικές ενέργειες.

Πιο αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- κυτία εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ,

-4- πυράγωγες ακαριαίες θρυαλλίδες,

χειροβομβίδα,

πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με -5- φυσίγγια,

γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου,

-2- κενές γεμιστήρες πιστολιού,

-281- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

κυτίο μεταφοράς φυσιγγίων,

φορητός ασύρματος,

αυτοσχέδια συσκευασία με κάνναβη βάρους -6- γραμμαρίων,

υφασμάτινη θήκη πιστολιού,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

-5- μαχαίρια, από τα οποία -3- αναδιπλούμενα,

-4- σιδερογροθιές,

ρόπαλο,

φωτοβολίδα, καπνογόνο και -4- πυρσοί,

αναβολικές ουσίες,

αμπούλες αερίου,

-11- κινητά τηλέφωνα,

-6- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

εξωτερικός σκληρός δίσκος,

ατζέντα και τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις.

Σημειώνεται ότι ο ένας συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, ενώ οι υπόλοιποι για -κατά περίπτωση- επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση των νόμων περί όπλων, περί αθλητισμού (κατοχή εκτοξευτήρα φωτοβολίδων) και περί ντόπινγκ και για βιασμό.

