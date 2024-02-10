Συνελήφθη πρώην ηγετικό στέλεχος των Πυρήνων της Φωτιάς

Εκρηκτικές ύλες εντοπίστηκαν σε σπίτια ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Δυνάμεις του Λιμενικού, στο πλαίσιο επιχείρησης της Ασφάλειας Αττικής, η οποία αφορά σε υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος και όχι τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, πραγματοποιήθηκε έρευνα των Αρχών σε οικίες υπόπτων.

Υψηλόβαθμος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. δήλωσε στην «Κ», ότι στα σπίτια των συγκεκριμένων βρέθηκαν εκρηκτικά, βραδύκαυστα φιτίλια, σφαίρες και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη πρώην ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς», που έχει εκτίσει ποινή κάθειρξης για αναρχική τρομοκρατία.

Στο σπίτι του βρέθηκε πιστόλι και σφαίρες.

Πηγή: skai.gr

