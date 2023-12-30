Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη Κούρδος με τουρκική υπηκοότητα στην Αθήνα - Είχε εκδοθεί Ερυθρά Αγγελία από την Interpol

Ο 41χρονος εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα ζητώντας ανανέωση του ασύλου του - Το διεθνές ένταλμα εντοπίστηκε κατά τον έλεγχό του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων

Αστυνομία

Στη σύλληψη ενός Κούρδου, με τουρκική υπηκοότητα, για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα, προέβη το πρωί του Σαββάτου η αστυνομία, στην Αθήνα.

Για τον 41χρονο είχε εκδοθεί Ερυθρά Αγγελία από το γραφείο της Interpol στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 41χρονος Κούρδος εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα προκειμένου να προβεί στην ανανέωση του ασύλου στην Ελλάδα. Κατά τον έλεγχό του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, εντοπίστηκε η Ερυθρά Αγγελία της Interpol και αμέσως του πέρασαν χειροπέδες, με την κατηγορία της ένταξης σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Interpol σύλληψη Κούρδοι Τουρκία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark