Συνελήφθη Κούρδος με τουρκική υπηκοότητα στην Αθήνα - Είχε εκδοθεί Ερυθρά Αγγελία από την Interpol

Στη σύλληψη ενός Κούρδου, με τουρκική υπηκοότητα, για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα, προέβη το πρωί του Σαββάτου η αστυνομία, στην Αθήνα.

Για τον 41χρονο είχε εκδοθεί Ερυθρά Αγγελία από το γραφείο της Interpol στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 41χρονος Κούρδος εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα προκειμένου να προβεί στην ανανέωση του ασύλου στην Ελλάδα. Κατά τον έλεγχό του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, εντοπίστηκε η Ερυθρά Αγγελία της Interpol και αμέσως του πέρασαν χειροπέδες, με την κατηγορία της ένταξης σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση.

Πηγή: skai.gr

