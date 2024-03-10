Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών

Ανείπωτη θλίψη στην τοπική κοινωνία της Πάτρας έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου βρέφους 2,5 μηνών.

Γονείς βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του το 2,5 μηνών βρέφος τους (αγοράκι) και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε δεν κατέστη εφικτό να επανέλθει στη ζωή, βυθίζοντας την οικογένεια σε βαρύ πένθος.

Πρόκειται για μία ανείπωτη τραγωδία που σκορπίζει θλίψη στην αχαϊκή πρωτεύουσα καθώς και στους συγγενείς και φίλους της γνωστής οικογένειας των επιχειρηματιών της Πάτρας.

Φως στα αίτια θανάτου του βρέφους θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

