Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα – Ένας τραυματίας

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης μετά από πυροβολισμούς στον Άγιο Παντελεήμονα, στην οδό Ρόδου.

Στην ΕΛΑΣ υπήρξε αναφορά για συμπλοκή στις 9.20, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν έναν υπήκοο Μπαγκλαντές, που είχε τραυματιστεί από πυροβόλο όπλο στο χέρι.

Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλυκες από τους αστυνομικούς

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό.

Πηγή: skai.gr

