Φονικοί Κουραμπιέδες: Το Χριστουγεννιάτικο έγκλημα πάθους

Η ιστορία με τους "φονικούς κουραμπιέδες" συντάραξε την χώρα τα Χριστούγεννα του 1965.

Πρόκειται για ένα έγκλημα πάθους με θύματα δύο ανυποψίαστα κοριτσάκια τεσσάρων και τριών ετων και τον Παππού τους ηλικίας 70 ετών που έφυγαν από την ζωή σε διάστημα λίγων ωρών από δηλητηριασμένους με παραθείο κουραμπιέδες που χρησιμοποιείται για την εξόντωση των ποντικιών.

Οι δηλητηριαμένοι κουραμπιέδες προορίζονταν για την αρραβωνιαστικιά του εραστή μιας φαρμακοποιού από την Αμφιλοχία.

