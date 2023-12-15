Eκδήλωση για τη φιλοσοφία της τεχνολογίας

Τρία σημαντικά, διδακτικά, βιβλία παρουσιάζουν οι εκδόσεις «ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ» και η αλυσίδα πολιτισμού «IANOS».

Πρόκειται για τα βιβλία «Φιλοσοφία και Τεχνολογία», «Φιλοσοφία της Τεχνολογίας για μη φιλοσόφους» και «Η Ηθική της Μηχανοτεχνίας».

Σημαντικοί επιστήμονες και πανεπιστημιακοί θα είναι ομιλητές της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου στις 18.00 στο IANOS Cafe, Σταδίου 24, Αθήνα 1ος όροφος.

Συγκεκριμένα, ομιλητές θα είναι: Αναστασία Γεωργάκη, Καθηγήτρια Τεχνολογίας Ήχου και Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας, Μαριάννα Καραμάνου, Καθηγήτρια Επιστημολογίας, Ιστορίας και Ηθικής της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Κώστας Μποτόπουλος, Συνταγματολόγος, π. Ευρωβουλευτής και Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου, Πρύτανης ΕΜΠ, Καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών, Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

Συντονίζει η Ράνια Τραγόμαλλου, δημοσιογράφος του STAR CHANNEL.

Τη συζήτηση προλογίζει ο Κώστας Θεολόγου, Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πολιτισμού και της Τεχνολογίας στη Σχολή ΕΜΦΕ ΕΜΠ, Διευθυντής του Τομέα ΑΚΕΔ.

Η παρουσίαση θα επιτελεστεί με τη μορφή τοποθετήσεων και συζήτησης. Θα γίνουν κριτικές παρεμβάσεις από το ακροατήριο.

