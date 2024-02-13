Έληξε ο συναγερμός στην Ομόνοια για το ύποπτο αντικείμενο στην οδό Ηπείρου στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με την αστυνομία ελέγχθηκε μια μπαγκαζιέρα που βρέθηκε στον δρόμο η οποία ήταν άδεια. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).

Λόγω της διενέργειας του ελέγχου υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην συγκεκριμένη οδό και λίγο μετά τις 16.20 η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Πηγή: skai.gr

