Στον εντοπισμό και τη διάσωση 8 αλλοδαπών αλλά και τη σύλληψη του 24χρονου διακινητή τους προχώρησε το Λιμενικό Σώμα το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, χθες το βράδυ, σκάφος του Λιμενικού που πραγματοποιούσε περιπολίες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, εντόπισε φουσκωτό σκάφος, χωρίς φώτα ναυσιπλοϊας, να κινείται από τις ακτές της Τουρκίας προς τις βόρειες ακτές του νησιού,

Το σκάφος του Λιμενικού, κατά τη διάρκεια της προσέγγισης πραγματοποίησε φωτεινά και ηχητικά σήματα από το σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στα οποία ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους δεν ανταποκρίθηκε. Στη συνέχεια, ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία, το ταχύπλοο προέβη σε επικινδύνους ελιγμούς προσπαθώντας να εμβολίσει το περιπολικό σκάφος.

Το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους ακινητοποίησε το ταχύπλοο και περισυνέλεξε εννέα αλλοδαπούς, εκ των οποίων μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Αμέσως της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις αισθήσεις της.

Οι επιβαίνοντες στο ταχύπλοο μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σύμης, ενώ η γυναίκα και δύο ακόμη άτομα που έχρηζαν περίθαλψης μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος στη Ρόδο και από εκεί με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Από το Λιμεναρχείο Σύμης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 24χρονος αλλοδαπός, τον οποίο αναγνώρισαν και υπέδειξαν οι υπόλοιποι ως τον διακινητή – κυβερνήτη του σκάφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.