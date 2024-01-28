Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας έφτασαν λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής τα πρώτα τρακτέρ των αγροτών της Θεσσαλίας, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Βίντεο: Πάνος Γαρουφαλιάς

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το κομβόι ξεκίνησε από διάφορα σημεία έξω από την πόλη και κατέληξε με κορναρίσματα στο κέντρο της Λάρισας.

Χθες αποφασίστηκε τα αγροτικά μηχανήματα των αγροτών να έρθουν στον αστικό ιστό της πόλης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καλέσουν τους συναδέλφους τους για ενίσχυση των μπλόκων και ιδιαίτερα στον κόμβο του Πλατύκαμπου όπου συμμετέχουν οι Λαρισαίοι αγρότες.

Αναφορικά με τα αιτήματα τους, επικεντρώνονται στο ζήτημα του κόστους παραγωγής, στις καταστροφές στα παρακάρλια από τις πλημμύρες, στις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ κ.α.

Οι αγρότες έχουν αποφασίσει να μείνουν για 24 ώρες στην πλατεία της Λάρισας, οπότε και θα πραγματοποιηθεί νέο συλλαλητήριο.

Την ίδια ώρα, όλο και περισσότερα τρακτέρ από διάφορες περιοχές του νομού κάνουν την εμφάνιση τους και συγκεντρώνονται στον κόμβο του Πλατύκαμπου, δίπλα στην εθνική οδό.

Ως την Τρίτη αναμένεται να έχει οριστεί και η σύνθεση της επιτροπής που θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μεγάλη κινητοποίηση προγραμματίζεται και ενόψει της έκθεσης Agrotica που ξεκινά την προσεχή εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.

Οι αγρότες αναμένουν και τα αποτέλεσματα της διευρυμένης κυβερνητικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα τα αιτήματα των αγροτών.

Στη σύσκεψη, στην οποία θα δώσει το «παρών» η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και οι συναρμόδιοι υπουργοί αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι εξελίξεις γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.