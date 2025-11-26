Συλλυπητήρια Δένδια στην οικογένεια του 19χρονου στρατιώτη - Ταχεία ανάρρωση εύχεται στον επιλοχία

Τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του 19χρονου στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο, εκφράζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Παράλληλα, στέλνει τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον 38χρονο επιλοχία.
Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Δένδια:
«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα».
Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια.…— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 26, 2025
- Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Η απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 13 ετών στα social media να εφαρμοστεί στην πράξη
- Χαμός στην εξεταστική με Κωνσταντοπούλου - Σεμερτζίδου: «Μόνο να οδηγείτε πολυτελή ΙΧ ξέρετε» - «Δεν έχει κατασχεθεί τίποτα»
- ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή Τζόκερ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.