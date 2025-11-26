Ήρθε η ώρα για δραστικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο, υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Τόνισε την ανάγκη καθιέρωσης ψηφιακής ενηλικίωσης βάσει της οποίας, κάτω των 13 ετών, κανένας ανήλικος δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα social media, ενώ για τις ηλικίες μεταξύ 13 και 16, θα μπορεί να γίνεται μόνο με έγκριση των γονέων.

Ο κ. Τσιόδρας σημείωσε ότι τα παιδιά περνάνε όλο και περισσότερο χρόνο μπροστά από μια οθόνη αφού τα ψηφιακά μέσα είναι για αυτά μια σημαντική μορφή επικοινωνίας, προσθέτοντας ότι «εκτίθενται σε ακατάλληλο περιεχόμενο με ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την ψυχική τους υγεία» και υπογραμμίζοντας ότι οι γονείς δεν νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο του τι κάνουν τα παιδιά στον ψηφιακό κόσμο.

Αναφέρθηκε σε σειρά απαιτούμενων μέτρων για τη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά, όπως αξιόπιστο σύστημα επαλήθευσης της ηλικίας του χρήστη και περισσότερες πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση γονέων και δασκάλων.

Καταλήγοντας, είπε πως «θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης ανήκει στις εταιρείες», διευκρινίζοντας ότι τα εργαλεία για τη διαχείριση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόφαση για τις εταιρείες για να μεταφέρουν την ευθύνη αποκλειστικά στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Σημειώνεται ότι ο κ. Τσιόδρας έχει οριστεί εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους.

Η Έκθεση αυτή αναμένεται να αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ο ψηφιακός εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο και να καταλήξει σε σαφείς προτάσεις για τη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού κόσμου για παιδιά και για νέους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.