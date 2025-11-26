Του Γιάννη Ανυφαντή

Εκρηκτικό ήταν το τετ - α - τετ της Πόπης Σεμερτζίδου με την Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρόεδρο της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο να διακόπτει τη συνεδρίαση προκειμένου να πέσουν οι τόνοι.

Αναλυτικά ο διάλογος που είχαν:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από αυτά τα 2.4 εκατ ευρώ σώζεται κάτι ή τα έχετε φάει όλα;

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Δεν σας επιτρέπω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σας ρώτησα.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Εμείς τα χρήματα δεν τα έχουμε για φάγωμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για πιώμα τα έχετε, στην υγεία των κορόιδων. Έχουν μείνει χρήματα κα Σεμερτζίδου;

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Έχουμε δεσμευμένα χρήματα. Δεν θυμάμαι το ποσό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τέτοιο πάρτι εκατομμυρίων που δεν θυμάστε. Είστε θρασύτατη.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Με τέτοιες κατηγορίες δεν θα κάνετε αντιπολίτευση στις πλάτες μας. Δεν θα κάνετε πολιτική με τον ιδρώτα της οικογένειάς μου.

Το θερμόμετρο μεταξύ των δύο γυναικών ανέβηκε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε την «αγροτική» της ιδιότητα:

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Στηρίζετε τους αγρότες;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πάρα πολύ, όχι τους μαϊμού αγρότες.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Είμαι αγρότισσα, να ανακαλέσετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας κατηγορώ ότι έχετε πάρει δημόσιο χρήμα.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Έχετε αποδείξεις;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να μου κάνετε μήνυση.

Μάλιστα η ένταση «χτύπησε» κόκκινο όταν ο Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την Πόπη Σεμερτζίδου «επιτήδεια και ελεγχόμενη».

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Με κατονομάζετε άσχετη;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας κατονομάζω πολύ χειρότερα, σας λέω επιτήδεια και ελεγχόμενη.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Δεν μπορεί η γυναίκα να μιλάει για μένα έτσι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα μας πείτε για τα ποσά που κατασχέθηκαν; Ή μονό να οδηγείτε τα πολυτελή ΙΧ ξέρετε;

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Πρέπει να πάρω άδεια από κάπου;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα εγκλήματος ναι!

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Δεν υπάρχει καμία κατηγορία!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχουν κατασχεσθεί τα οχήματα;

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Όχι, δεν έχει κατασχεθεί τίποτα. Δεν είστε καλά ενημερωμένη.

Η ένταση κορυφώθηκε στη λήξη της εξέτασης της κυρίας Σεμερτζίδου με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί το προεδρείο για προσπάθεια «κουκουλώματος» της διαδικασίας.

«Δεν είναι καφενείο εδώ. Ήρθατε μόνο να προσβάλλετε», απάντησε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να ενημερώνει πως το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του κ. Μαγειρία θα γίνει άμεσα αποδεκτό από την πλειοψηφία.

Παράλληλα ενημέρωση πως η κομματική ιδιότητα της Πόπης Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου, σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει νωρίτερα η μάρτυρας.

«Η κα Σεμερτζίδου επιβεβαίωσε, ότι δεν της ζητήθηκε ουδέποτε η παραίτησή της από την θέση της συντονίστριας» τόνισε η κα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας ψεύδη στην πλειοψηφία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.