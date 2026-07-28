MERE: Αναστολή λειτουργίας για τα 11 καταστήματα στην Ελλάδα λόγω των κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αναστολή αφορά και τα 11 καταστήματα της αλυσίδας στην Ελλάδα.

Η απόφαση ήρθε μετά την ένταξη του Sergey Shnayder, συνιδρυτή και συνιδιοκτήτη του ομίλου Svetofor, στη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον αέρα το μέλλον περίπου 170 εργαζομένων και δεκάδων προμηθευτών, την ώρα που η αλυσίδα σχεδίαζε περαιτέρω επέκταση στην ελληνική αγορά.

Η εφαρμογή της νέας δέσμης ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας φαίνεται πως έφτασε μέχρι την ελληνική αγορά λιανεμπορίου, με την αλυσίδα hard discount MERE να αναστέλλει «προσωρινά» τη λειτουργία και των 11 καταστημάτων της στη χώρα.

Η απόφαση ήρθε μετά την ένταξη του Sergey Shnayder, συνιδρυτή και συνιδιοκτήτη του ρωσικού ομίλου Svetofor, στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Shnayder συνδέεται ιδιοκτησιακά με τον όμιλο που αναπτύσσει την αλυσίδα MERE, η οποία διαθέτει παρουσία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η ελληνική θυγατρική Torg Hellas, η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο της MERE στην Ελλάδα, προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας όλων των σημείων πώλησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει νομικές επιλογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επανεκκίνηση της δραστηριότητας.

Η εξέλιξη, ωστόσο, αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το μέλλον των περίπου 170 εργαζομένων, αλλά και για δεκάδες συνεργαζόμενους προμηθευτές της αλυσίδας.

Πώς μπήκε η MERE στο στόχαστρο της ΕΕ

Στο σκεπτικό των ευρωπαϊκών κυρώσεων, ο Sergey Shnayder περιγράφεται ως Ρώσος επιχειρηματίας, συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης του ομίλου Svetofor, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του λιανεμπορίου τροφίμων.

Ο όμιλος διαθέτει περισσότερα από 2.200 καταστήματα στη Ρωσία και σε άλλες χώρες, μέσω των σημάτων Svetofor, MERE και MyPrice και συνδέεται ιδιοκτησιακά με την οικογένεια Schneider μέσω του Torgservice Group.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο όμιλος εξακολουθεί να έχει παρουσία στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων στην Κριμαία, τη Χερσώνα, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Επιπλέον, η ΕΕ επισημαίνει ότι στον ιστότοπό του ο όμιλος εμφανίζει την Κριμαία ως τμήμα της Ρωσίας.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι ευρωπαϊκές αρχές θεωρούν ότι ο Sergey Shnayder αποτελεί πρόσωπο που παρέχει οικονομική στήριξη στη ρωσική οικονομία και σε δραστηριότητες που, σύμφωνα με την ΕΕ, υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Πάγωσαν παραγγελίες και παραδόσεις

Με την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων, η Torg Hellas ενημέρωσε τους προμηθευτές της για την προσωρινή διακοπή των εμπορικών συναλλαγών.

Η εταιρεία φέρεται να ζήτησε την ακύρωση των ενεργών παραγγελιών και την αναστολή των προγραμματισμένων παραδόσεων προϊόντων μέχρι νεότερη ενημέρωση.

Η διοίκηση χαρακτήρισε την εξέλιξη προσωρινή και φέρεται να εξετάζει όλα τα διαθέσιμα νομικά περιθώρια προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου.

Αγωνία για τους εργαζόμενους

Εν τω μεταξύ, την παρέμβαση της Πολιτείας ζητά το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας, το οποίο απέστειλε υπόμνημα στα αρμόδια υπουργεία, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Όπως υποστηρίζει, οι περίπου 170 εργαζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια κατάσταση που δεν προέκυψε από πρόβλημα λειτουργίας της ελληνικής εταιρείας, αλλά από την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με εργαζομένους στο κατάστημα των Γιαννιτσών εκφράστηκε έντονη ανησυχία για το εργασιακό μέλλον τους. Σύμφωνα με τους ίδιους, μέχρι την επιβολή των μέτρων η εταιρεία ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της, καταβάλλοντας κανονικά μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές.

Το Εργατικό Κέντρο ζητά να διερευνηθούν όλες οι νόμιμες δυνατότητες για τη συνέχιση της δραστηριότητας, αλλά και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση που η αναστολή εξελιχθεί σε οριστικό κλείσιμο.

Η παρουσία της MERE στην Ελλάδα

Η MERE είχε αναπτύξει δίκτυο 11 καταστημάτων κυρίως στην περιφέρεια, με παρουσία σε Εύοσμο Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Τρίπολη, Κόρινθο, Αγρίνιο, Αμαλιάδα, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννιτσά, Πτολεμαΐδα και Βέροια.

Το τελευταίο διάστημα η εταιρεία σχεδίαζε περαιτέρω επέκταση στην ελληνική αγορά, ωστόσο οι νέες εξελίξεις ανέτρεψαν τον σχεδιασμό της.

Το οικονομικό αποτύπωμα της Torg Hellas

Παρά την αναστολή λειτουργίας, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της εταιρείας δείχνουν σημαντική ανάπτυξη του δικτύου.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2024, ο κύκλος εργασιών της Torg Hellas ανήλθε σε περίπου 11,99 εκατ. ευρώ, έναντι 7,47 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση 60,5%.

Η επέκταση, ωστόσο, είχε κόστος, καθώς οι ζημιές αυξήθηκαν σχεδόν στο διπλάσιο, φτάνοντας τις 797 χιλ. ευρώ από 414 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, λόγω των επενδύσεων για νέα καταστήματα και των αυξημένων λειτουργικών εξόδων.

Ντόμινο στην Ευρώπη

Η περίπτωση της Ελλάδας δεν είναι η μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχες κινήσεις καταγράφηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιείται η MERE.

Στη Λετονία, το δίκτυο της αλυσίδας ανέστειλε τη λειτουργία του μετά την ένταξη του Sergey Shnayder στη λίστα κυρώσεων, ενώ ανάλογη εξέλιξη σημειώθηκε και στη Λιθουανία, όπου τα καταστήματα MERE έκλεισαν μετά την ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών περιοριστικών μέτρων, τα οποία προβλέπουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης οικονομικών πόρων προς τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.