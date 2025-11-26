ΓΕΣ: Δύο τραυματίες από έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής στη Ρόδο

Δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας και μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Ρόδου, αναφέρει σε ενημέρωσή του το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Ωστόσο, τα τοπικά μέσα αναφέρουν πως ένας 19χρονος στρατιωτικός ο οποίος υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής, σκοτώθηκε μετά από έκρηξη χειροβομβίδας, ενώ ακόμη ένας στρατιωτικός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε πως οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή το δεύτερο άτομο.

Σύμφωνα με τη Ροδιακή, η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, την περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν τα δύο άτομα (πυροτεχνουργοί) που υπηρετήσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου. Το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και διατάχθηκε σχετική έρευνα.

Πηγή: skai.gr

