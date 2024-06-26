Συλλήψεις και πρόστιμα για πυρκαγιές σε Βοιωτία, Εύβοια, Αττική και Χαλκιδική

Σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών, προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής, ενώ σε ακόμα δύο περιπτώσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Αναλυτικότερα:

Συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Θήβας, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση «Κουμέρκι», του δήμου Θηβαίων, στην Βοιωτία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.707,03 ευρώ.

Συνελήφθη χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Χαλκίδας, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση «Δύο Βουνά», της Δ.Κ. Νέας Αρτάκης, του δήμου Χαλκιδέων, στην Εύβοια και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 3.320,62 ευρώ.

Συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκοπούλου, αλλοδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε ξηρά χόρτα κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών εντός αγροτικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση «Ντάρδεσι-Μερέντα», του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.887,50 ευρώ.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.250 ευρώ, χθες, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Μαρμαρά, σε ημεδαπό, για εναπόθεση εύφλεκτων υλικών πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση «Παραλία Τορώνης», του δήμου Σιθωνίας, στην Χαλκιδική.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.500 ευρώ, χθες, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκοπούλου, σε ημεδαπό, για εναπόθεση υπολειμμάτων καπνίσματος μελισσιών πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση «Παραλία Μικρή Χαμολιά», του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Αττική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

