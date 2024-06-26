Φωτιά σε κτήριο στο Μοσχάτο

Σε ύφεση είναι η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και παρακείμενους αποθηκευτικούς χώρους στο Μοσχάτο, στην οδό Κεφαλληνίας. Ο καπνός είναι ορατός σε όλο τον Πειραιά.

Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα του 112 οι πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Λίγο μετά τις 16.00 το μεσημέρι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

