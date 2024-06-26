Λογαριασμός
Σε ύφεση η φωτιά στο Μοσχάτο - Μήνυμα από το 112: «Κλείστε πόρτες και παράθυρα» - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία (Βίντεο)

Ο καπνός είναι ορατός σε όλο τον Πειραιά - Στο σημείο έσπευσαν πάνω από 17 πυροσβέστες 

UPDATE: 17:01
Φωτιά σε κτήριο στο Μοσχάτο

Σε ύφεση είναι η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και παρακείμενους αποθηκευτικούς χώρους στο Μοσχάτο, στην οδό Κεφαλληνίας. Ο καπνός είναι ορατός σε όλο τον Πειραιά. 

Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα. 

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα του 112 οι πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. 

112

Λίγο μετά τις 16.00 το μεσημέρι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Φωτιά

ΣΚΑΪ

Φωτιά

Πηγή: skai.gr

