Φωτιά σε κτήριο στο Μοσχάτο

Σε ύφεση είναι η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και παρακείμενους αποθηκευτικούς χώρους στο Μοσχάτο, στην οδό Κεφαλληνίας. Ο καπνός είναι ορατός σε όλο τον Πειραιά.
Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα του 112 οι πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.
Λίγο μετά τις 16.00 το μεσημέρι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.
#Πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου επί της οδού Κεφαλληνίας στο Μοσχάτο Αττικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 7 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 26, 2024
