Στην ταυτοποίηση του δράστη της δολοφονίας στις φυλακές Κορυδαλλού έφτασαν οι αρχές, μετά την έρευνα που διεξήγαγαν το μεσημέρι της Τετάρτης μετά την άγρια συμπλοκή στο σωφρονιστικό κατάστημα.



Δράστης της δολοφονίας του 35χρονου αλλοδαπού στη Δ’ πτέρυγα των φυλακών είναι ένας 42χρονος συμπατριώτης του.



Ο βαρυποινίτης κρατούμενος ομολόγησε την ανθρωποκτονία και τον σοβαρό τραυματισμό, των συγκρατούμενών του μετά την ταυτοποίηση.

Το 35χρονο θύμα θεωρείτο άτομο υψηλού κινδύνου. Κατηγορούνταν για 2 ανθρωποκτονίες και μία απόδραση το 2018. Μία εκ των δύο ανθρωποκτονιών ήταν το 2014 όταν σκότωσε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη καταστήματος στην Ελευσίνα κατά τη διάρκεια ληστείας. Το 2018 είχε καταφέρει να δραπετεύσει από το όχημα μεταφοράς κρατουμένων στο λιμάνι του Πειραιά. Λίγες ημέρες μετά είχε συλληφθεί μετά από επιχείρηση των Αρχών.

Η συμπλοκή σημειώθηκε για ασήμαντη αφορμή και συγκεκριμένα λόγω ζέστης όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. Η μία ομάδα έλεγε στην άλλη να μπει στα κελιά λόγω της ζέστης που επικρατούσε στην πτέρυγα. Η συμπλοκή πήρε έκταση με αυτοσχέδια μαχαίρια και ρόπαλα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

