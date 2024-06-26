Μοσχάτο: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτήριο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 14:33 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, στη συμβολή των οδών Κεφαλληνίας & Ταξιαρχών.
Υπενθυμίζεται ότι στις 15:10 εκδόθηκε μήνυμα του 112 προς ενημέρωση των πολιτών για τους καπνούς.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα εκ των οποίων το ένα βραχιονοφόρο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
