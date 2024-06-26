Πύρινα μέτωπα: 33 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Από χθες το απόγευμα στις 18:00 έως σήμερα στις 18:00 εκδηλώθηκαν 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 25 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8.

Αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση στο Ορθοβούνι Καλαμπάκας, κοντά σε σπίτια.

Στις 17:22 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από Ορθοβούνι προς Τρυγόνα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Επίσης σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στο Δρυμό Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης σε γεωργικές εκτάσεις, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί ξέσπασε φωτιά στη Μεγάλη Σπηλιά στη Μονεμβασιά σε χαμηλή βλάστηση. Στην κατάσβεση συμμετείχαν 47 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη, και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.

Την ίδια ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τζαρδαβέλλα Ασπροπύργου. Επιχείρησαν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Στις 11 πμ, στην περιοχή Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση και 24 λεπτά μετά εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα 112 για τους κατοίκους. Επιχείρησαν 18 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Στη 1 το μεσημέρι εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στη Δροσοπηγή στις Αφίδνες. Επιχείρησαν 37 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου και 8 οχήματα. Είναι υπό μερικό έλεγχο.

Στις 14:33 ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, στη συμβολή των οδών Κεφαλληνίας & Ταξιαρχών. Επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα εκ των οποίων το ένα βραχιονοφόρο.

Στις 15:10 εκδόθηκε μήνυμα του 112 προς ενημέρωση των πολιτών για τους καπνούς. Δεν υπάρχουν πλέον ενεργές εστίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

