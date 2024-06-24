Λογαριασμός
Τριάντα τέσσερις αγροτοδασικές φωτιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Φωτιά

Σήμερα, εκδηλώθηκαν 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τέσσερις (4).

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική κάνει παράκληση στους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

