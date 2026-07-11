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Σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στον Κηφισό - Κλειστές δύο λωρίδες κυκλοφορίας

Η σύγκρουση έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου - Ελαφρά τραυματίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες στο ΙΧ αυτοκίνητο

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Τροχαίο Κηφισός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Κηφισό.

Ειδικότερα, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Τροχαίο Κηφισός

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, οδηγός και συνοδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκαν ελαφρά.

Λόγω της σύγκρουσης, κλειστές είναι αυτή την ώρα η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Τροχαίο Κηφισός

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κηφισός σύγκρουση φορτηγό τροχαίο
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