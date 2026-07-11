Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Κηφισό.

Ειδικότερα, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, οδηγός και συνοδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκαν ελαφρά.

Λόγω της σύγκρουσης, κλειστές είναι αυτή την ώρα η μεσαία και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

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