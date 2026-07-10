Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026 στο Ομορφοχώρι της Λάρισας, στην αυλή μίας επιχείρησης ανακύκλωσης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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Στο σημείο επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της. Η πυροσβεστική έχει περικυκλώσει τον χώρο με οχήματα και δεν υπάρχει προς το παρόν κίνδυνος επέκτασης, ωστόσο ο χώρος έχει καεί ολοσχερώς και οι δυνάμεις θα παραμείνουν όλο το βράδυ για να μη φύγει από τα όρια της επιχείρησης.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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