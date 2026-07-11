Θάνατος λουομένων στο Κατάκολο, στα Νέα Μουδανιά και στην Τήνο

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Μεσολογγίου ότι ένας 83χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή Σαρακίνας-Σπιάντζας του Δήμου Πύργου Ηλιείας. Ο 83χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Κατάκολου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Νέα Μουδανιά

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ότι ένας 79χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής. Στον 79χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Τήνος

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Τήνου ότι ένας 81χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή του όρμου Αγ. Ιωάννη ν. Τήνου. Στον 81χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Τήνου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

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