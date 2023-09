Συγκροτείται η Διοίκηση του Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών Ελλάδα 18:52, 20.09.2023 linkedin

Ο ορισμός Διοίκησης στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού, στον οποίο ενοποιούνται οι αρμόδιες Επιτροπές διερεύνησης των αεροπορικών ατυχημάτων πολιτικής αεροπορίας και των σιδηροδρομικών ατυχημάτων, με απώτερο στόχο την επίτευξη και διατήρηση της ασφάλειας στις μεταφορές