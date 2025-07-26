Λογαριασμός
Συγκλονιστικά βίντεο από τη μάχη με τις φλόγες δίπλα στα σπίτια σε Δροσοπηγή - Κρυονέρι

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Η μάχη αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες που δεν υπάρχουν εναέρια μέσα

Καίγονται σπίτια στη φωτιά Δροσοπηγής - Κρυονερίου

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Δροσοπηγή Αττικής και έχει επεκταθεί στο Κρυονέρι. Η μάχη αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες που δεν υπάρχουν πλέον εναέρια μέσα, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και ορισμένα παραδόθηκαν στις φλόγες.

Ακολουθούν συγκλονιστικά βίντεο από τη μάχη με τις φλόγες δίπλα στα σπίτια σε Δροσοπηγή - Κρυονέρι:

