Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Δροσοπηγή Αττικής και έχει επεκταθεί στο Κρυονέρι. Η μάχη αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες που δεν υπάρχουν πλέον εναέρια μέσα, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και ορισμένα παραδόθηκαν στις φλόγες.

Ακολουθούν συγκλονιστικά βίντεο από τη μάχη με τις φλόγες δίπλα στα σπίτια σε Δροσοπηγή - Κρυονέρι:

Πηγή: skai.gr

