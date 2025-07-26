Λογαριασμός
Ο καπνός από τη φωτιά στη Δροσοπηγή σκέπασε τον ουρανό της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες

Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, ενώ η μυρωδιά του καμένου είναι αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής και η ορατότητα παραμένει μειωμένη

Καπνός στην Αττική

Σοκάρουν οι φωτογραφίες που δείχνουν τους καπνούς από τη φωτιά στη Δροσοπηγή να σκεπάζει την Αθήνα. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, ενώ η μυρωδιά του καμένου είναι αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής και η ορατότητα παραμένει μειωμένη. Σημειώνεται πως το πύρινο μέτωπο που έχει ξεσπάσει αναπτύσσεται προς την περιοχή της Πάρνηθας.

Δείτε φωτογραφίες από τον καπνό που σκέπασε την Αθήνα:

Καπνός στην Αθήνα

Καπνός στην Αθήνα

Καπνός στην Αθήνα

