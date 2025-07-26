ΕΚΑΒ: Πέντε άτομα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία από το πύρινο μέτωπο στην Αττική

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Δροσοπηγή Αττικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒ, από το πύρινο μέτωπο στην Αττική έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, έως τώρα, 5 άτομα.

Ειδικότερα:

1. Πυροσβέστης με εγκαύματα στο «401»

2. Μία ηλικιωμένη με συμπτώματα εγκεφαλικού στο νοσοκομείο «Αγία Ολγα»

3. Ένα άτομο με δύσπνοια στο νοσοκομείο «Αγία Ολγα»

4. Μια ηλικιωμένη με δύσπνοια στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα»

5. Ένα άτομο με δύσπνοια στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

