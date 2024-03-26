Συγκινητική επιχείρηση διάσωσης πελαργού στην Καλλονή

Ακόμη ένα περιστατικό διάσωσης άγριων ζώων αντιμετώπισαν οι διασώστες της Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης 'Αγριας Ζωής (Π.Ο.Δ.Α.Ζ.) του 5ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Μήθυμνας Λέσβου.

Επιχειρώντας για τη διάσωση ενός ιδιαίτερα αγαπητού πελαργού - σήμα κατατεθέν στην πλατεία της Καλλονής όπου έφτασε ξανά πριν λίγες μέρες, σηματοδοτώντας την αρχή της άνοιξης.

Το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, κάτοικος της Καλλονής εντόπισε στην περιοχή Καρδαμιά σε αυλή σπιτιού, έναν πελαργό με τραύμα στη δεξιά φτερούγα, που δεν μπορούσε να πετάξει. Η διαπίστωση ότι επρόκειτο για τον - σε όλους αγαπητό - πελαργό, που εδώ και χρόνια ζει με το ταίρι του σε κολώνα της ΔΕΗ στην πλατεία της Καλλονής, προκάλεσε άμεση αντίδραση πολιτών, οι οποίοι ενημέρωσαν τους διασώστες της Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης 'Αγριας Ζωής, που διακρίνονται σε τέτοιες επεμβάσεις τον τελευταίο καιρό. Οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο, παρέλαβαν το άτυχο πτηνό και το μετέφεραν, με ασφαλή τρόπο, στην εστία των Προσκόπων στο Μόλυβο, όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, τροφή, νερό και ασφάλεια.

Την επόμενη ημέρα τοποθετήθηκε σε ειδικό κουτί για αποστολή και παραδόθηκε στο καράβι από Μυτιλήνη για Πειραιά, όπου παρελήφθη από μέλη του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης 'Αγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», που του παρείχαν την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες, ο «πελαργός της Πλατείας», που από τις αρχές Μαρτίου έχει επιστρέψει στη φωλιά του μαζί με το ταίρι του, όπως κάθε χρόνο, έφερε ένα τραύμα προερχόμενο από ηλεκτροπληξία. Στόχος όλων είναι, αμέσως μόλις γίνει καλά, να επιστρέψει πίσω στη Λέσβο και να ελευθερωθεί υγιέστατο στην ίδια ακριβώς περιοχή όπου βρέθηκε.

«Ως εκπαιδευμένοι διασώστες της Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης 'Αγριας Ζωής του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, συνεχίζουμε την περισυλλογή των τραυματισμένων, ορφανών και εγκαταλελειμμένων θηλαστικών, πουλιών, ερπετών, θαλασσίων οργανισμών κλπ. στο νησί της Λέσβου, θέλοντας να αποτελέσουμε έναν σημαντικό συντελεστή στην προστασία της άγριας ζωής και συνεπίκουρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των Κέντρων Διάσωσης και Περίθαλψης συμμετέχοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διαχείριση των φυσικών πόρων και στη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων!» δήλωσε σχετικά, η περιφερειακή έφορος Προσκόπων Λέσβου, Ελπινίκη Δεληγιάννη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

