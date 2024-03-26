Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας: Παράδοση – παραλαβή καθηκόντων του διοικητή 201

Η τελετή παράδοσης - παραλαβής των καθηκόντων του διοικητή του 201 Κέντρου Εφοδιασμού Αεροπορίας -από τον ταξίαρχο Κωνσταντίνο Καραγιαννόπουλο στον ταξίαρχο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο- πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, παρουσία του διοικητή της διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης αντιπτεράρχου Απόστολου Χόρτη.
Στην τελετή παρέστησαν ανώτατοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας , διατελέσαντες Διοικητές του 201 ΚΕΦΑ, αντιπροσωπείες αξιωματικών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της μονάδας καθώς και απόστρατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.
