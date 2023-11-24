Τα πρώτα Χριστουγεννιάτικα έλατα από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής είναι διαθέσιμα προς πώληση στη Θεσσαλονίκη. Στη συμβολή των οδών Αγγελάκη με Εγνατία, απέναντι από την κεντρική πύλη της ΔΕΘ, δεκάδες Χριστουγεννιάτικα έλατα μαγνητίζουν τα βλέμματα των περαστικών.

Πρόκειται για έλατα καλλιέργειας εμπόρων από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, με τιμές για όλα τα βαλάντια και για κάθε περίπτωση: είτε θέλετε μικρό δέντρο για το σπίτι, ένα μεγαλύτερο για την αυλή, ένα για τον επαγγελματικό χώρο κ.α.

Πού κυμαίνονται οι τιμές στα έλατα

Οι τιμές για τα χριστουγεννιάτικα έλατα ξεκινούν από 30 ευρώ και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως μερικά πολύ υψηλά δέντρα, που ξεπερνούν τα τρία μέτρα, μπορεί να φτάσουν και τα 150 ευρώ. Όπως εξηγούν έμποροι ελάτων από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής στο thestival.gr, οι τιμές στα έλατα παραμένουν σταθερές, συγκριτικά με προηγούμενα έτη.

Το ενδιαφέρον των πολιτών για έλατα είναι “ζεστό” από τις πρώτες ώρες που στήθηκαν επί της οδού Αγγελάκη, καθώς έχουν αρχίσει οι αγορές σε σχετικά καλό ρυθμό. Οι έμποροι είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για τις πωλήσεις, μιας που είναι νωρίς για να βγει συμπέρασμα για την πορεία των αγορών.

