Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή, συγκεντρώθηκαν σήμερα ελεύθεροι επαγγελματίες, οδηγοί ταξί, αυτοαπασχολούμενοι και επιστήμονες, οι οποίοι αντιδρούν στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είχαν τεθεί σε ισχύ στις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου ενώ είχαν κλείσει Φιλελλήνων, Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Σταδιακά η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας αποκαθίσταται.

Στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας συμμετείχαν και οι δικηγόροι.

Πηγή: skai.gr

