Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Ανοίγουν σταδιακά οι δρόμοι 

UPDATE: 14:27
πορεια

Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή, συγκεντρώθηκαν σήμερα ελεύθεροι επαγγελματίες, οδηγοί ταξί, αυτοαπασχολούμενοι και επιστήμονες, οι οποίοι αντιδρούν στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είχαν τεθεί σε ισχύ στις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου ενώ είχαν κλείσει Φιλελλήνων, Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας. 

Σταδιακά η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας αποκαθίσταται. 

ταξι

Στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας συμμετείχαν  και οι δικηγόροι. 

πορεια

