Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια για τον τραυματισμό της 16χρονης - Άνοιξαν οι δρόμοι (Βίντεο)

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Συγκέντρωση

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας για την 16χρονη που τραυματίστηκε το Σάββατο αργά το απόγευμα στο Νέο Ηράκλειο, πριν από την διοργάνωση αντιφασιστικής συναυλίας, πραγματοποιούν η «συνέλευση αλληλεγγύης στη Β.» και άλλες συλλογικότητες.

Λόγω της πορείας έκλεισε νωρίτερα η Πανεπιστημίου ωστόσο, μετά τις 9 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκε η πορεία.

Πηγή: skai.gr

