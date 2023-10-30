Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας για την 16χρονη που τραυματίστηκε το Σάββατο αργά το απόγευμα στο Νέο Ηράκλειο, πριν από την διοργάνωση αντιφασιστικής συναυλίας, πραγματοποιούν η «συνέλευση αλληλεγγύης στη Β.» και άλλες συλλογικότητες.

Λόγω της πορείας έκλεισε νωρίτερα η Πανεπιστημίου ωστόσο, μετά τις 9 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκε η πορεία.

Πηγή: skai.gr

