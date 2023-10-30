Τα πρώτα F-16 για Ουκρανία τις επόμενες ημέρες σε κέντρο εκπαίδευσης στη Ρουμανία

Τα πρώτα μαχητικά αεροσκάφη F-16 που η Ολλανδία έχει δεσμευτεί να παραδώσει στην Ουκρανία αναμένεται να φθάσουν σε κέντρο εκπαίδευσης στη Ρουμανία εντός των προσεχών δύο εβδομάδων, ανακοίνωσε σήμερα ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε.

«Αναμένω ότι οι πύραυλοι Patriot θα παραδοθούν σύντομα», ώστε να ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας τον ερχόμενο χειμώνα. «Το ίδιο ισχύει και για τα F-16», ανέφερε ο Ρούτε σε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). «Τα πρώτα (F-16) θα αποσταλούν σε κέντρο εκπαίδευσης στη Ρουμανία εντός των προσεχών δύο εβδομάδων», διευκρίνισε ο ολλανδός πρωθυπουργός.

Η Δανία, η Νορβηγία και το Βέλγιο έχουν επίσης δεσμευτεί πως θα ενισχύσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με αμερικανικής κατασκευής F-16.

«Όσα συμβαίνουν τώρα στη Γάζα, η τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ και όσα ακολούθησαν δεν μπορούν και δεν πρόκειται να αποσπάσουν την προσοχή μας» από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, διαβεβαίωσε ο Ρούτε τον Ζελένσκι.

