Κρούσματα στρεπτόκοκκου που ανιχνεύτηκαν σε σχολεία της χώρας ήταν η αιτία να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία αρκετών μονάδων στη βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και την Αττική.

Ενδεικτικά, στην Αθήνα σήμερα δεν λειτουργούν το 1ο και το 5ο Νηπιαγωγεία Βύρωνα, που συστεγάζονται στην οδό Κορδελιού, «λόγω πολλών κρουσμάτων στρεπτόκοκκου», σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Βύρωνα. Η δημοτική Αρχή διαβεβαίωσε ότι «για προληπτικούς λόγους θα πραγματοποιηθεί απολύμανση στους χώρους των σχολείων».

Διαφορετική άποψη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των περιστατικών έχει ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Χρήστος Χατζηχριστοδούλου ο οποίος, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι είναι κατανοητό «οι δήμοι και οι γονείς να θέλουν να κάνουν κάτι για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, με αυτό όμως δεν θα προστατεύουν και είναι σίγουρο. Και μάλιστα μπορεί να τα εκθέτουν. Άρα δεν χρειάζεται να κλείσει το σχολείο, δεν χρειάζονται απολυμάνσεις, δεν ωφελεί καθόλου, μπορεί να κάνει και κακό. Παράκληση: Να σταματήσουν να κλείνουν τα σχολεία και να σταματήσουν τις απολυμάνσεις».

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Σε ενημέρωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι «ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α, γνωστός και ως πυογόνος στρεπτόκοκκος ή GAS (Group A Streptococcus) είναι ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει διάφορες λοιμώξεις στον άνθρωπο, συνήθως ήπιες αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις πολύ σοβαρές, ακόμη και θανατηφόρες αν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα. Ένα ποσοστό ατόμων φέρουν το βακτήριο στον φάρυγγα ή το δέρμα τους χωρίς να νοσούν, αποτελώντας έτσι υγιείς φορείς του βακτηρίου. Ο στρεπτόκοκκος ομάδας Α μεταδίδεται με τα μολυσμένα σταγονίδια από τις εκκρίσεις ασθενών, την επαφή με μολυσμένες δερματικές βλάβες ασθενών και την επαφή με υγιείς φορείς του βακτηρίου. Η μετάδοση γίνεται πιο εύκολα από άτομα που είναι συμπωματικά και νοσούν παρά από υγιείς φορείς».

Μέχρι το 2023, προσθέτει ο ΕΟΔΥ, «ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α δεν συμπεριλαμβανόταν στη λίστα των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων. Το 2023 επειδή παρατηρήθηκε αύξηση της σοβαρής μορφής λοίμωξης από στρεπτόκοκκο της ομάδας Α/ διεισδυτική μορφή, δημιουργήθηκε ένα σύστημα καταγραφής της διεισδυτικής μορφής. Σημειώνεται ότι τα κρούσματα διεισδυτικής λοίμωξης από στρεπτόκοκκο της ομάδας Α (iGAS) έχουν υψηλή θνητότητα που φθάνει το 25%. Το 2023 καταγράφηκαν 90 κρούσματα iGAS, το 2024 68 και μέχρι σήμερα, Δευτέρα 26/05/2025, έχουν δηλωθεί 25 κρούσματα iGAS. Παρατηρείται δηλαδή σχετική μείωση των καταγραφέντων κρουσμάτων iGAS. Παράλληλα, διαχρονικά παρατηρούνται στην κοινότητα σε όλη την Επικράτεια εκατοντάδες κρούσματα στρεπτοκοκκικής λοίμωξης (πχ φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, δερματική λοίμωξη, οστρακιά κλπ) τα οποία θεραπεύονται επιτυχώς με την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή».

Σε περίπτωση κρουσμάτων στρεπτοκοκκικής λοίμωξης σε σχολική μονάδα (ήπιας ή διεισδυτικής μορφής), τα μέτρα που συνιστά ο ΕΟΔΥ είναι:

Το παιδί παραμένει στο σπίτι μέχρι να λάβει κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή, τουλάχιστον ένα έως δύο εικοσιτετράωρα.

Εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων ατομικής υγιεινής, τακτικό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή χρήσης αντικειμένων από άλλα παιδιά (πχ ποτήρια κλπ).

Τακτικός αερισμός των αιθουσών.

Ενίσχυση του τακτικού προγράμματος καθαριότητας των αιθουσών.

Δεν πρέπει να γίνει:

Απολύμανση των χώρων και επιφανειών με ειδικά συνεργεία

Δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να κλείνουν οι σχολικές μονάδες και τα τμήματα όπου παρουσιάστηκαν κρούσματα στρεπτοκοκκικής λοίμωξης

