Σε διυπουργική σύσκεψη, όπου παρουσιάστηκε ο Προσωπικός Αριθμός και η ενσωμάτωσή του στα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, προήδρευσε το πρωί της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τη χρήση του Προσωπικού Αριθμού δίνεται στους πολίτες για πρώτη φορά η δυνατότητα να χρησιμοποιούν έναν αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, ο οποίος θα καλύπτει όλες τις χρήσεις των τομεακών αριθμών που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο ΑΦΜ που αφορά φορολογικές υποθέσεις, ο ΑΜΚΑ που σχετίζεται με ασφαλιστικά ζητήματα και ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας.

Ο νέος αριθμός θα είναι μοναδικός και δεν θα μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής του πολίτη.

Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών και παράλληλα θα αντιμετωπιστούν χρόνια κενά στη διασύνδεση κρατικών μητρώων, που είχαν ως συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών και τον περιορισμό της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Με τον Προσωπικό Αριθμό θα διορθωθούν επίσης λάθη τα οποία υπάρχουν στα βασικά μητρώα του κράτους (Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ, Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., Μητρώου Δελτίων Ταυτότητας της ΕΛ.ΑΣ. και Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας).

«Κλειδί» για να ξεκλειδώνει οποιαδήποτε συναλλαγή με το Δημόσιο

«Συγχαρητήρια, καταρχάς, σε όσους δούλεψαν σκληρά για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να μπορούμε να θέτουμε σε ψηφιακή λειτουργία τον Προσωπικό Αριθμό. Είναι μια φαινομενικά τεχνική παρέμβαση, η οποία νομίζω, όμως, ότι έχει μια πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία ως προς τον συνολικό εκσυγχρονισμό του κράτους.

Ουσιαστικά, ο νέος Προσωπικός Αριθμός που θα αποδοθεί σε κάθε πολίτη γίνεται το “κλειδί” για να ξεκλειδώνει οποιαδήποτε συναλλαγή με το Δημόσιο. Έρχεται και συμπληρώνει τους υφιστάμενους αριθμούς οι οποίοι ήδη υπάρχουν.

Και για να το πούμε πολύ απλά, η φιλοδοξία μας είναι από εδώ και στο εξής ο πολίτης να θυμάται μόνο τον έναν προσωπικό του αριθμό -στη διαμόρφωση του οποίου θα συμμετέχει και ο ίδιος, έτσι ώστε να είναι πραγματικά προσωπικός ο αριθμός- για να διευκολυνθούν οι επικοινωνίες του πολίτη με το Δημόσιο.

Και είναι, επίσης, μια μεγάλη ευκαιρία να διορθώσουμε μια σειρά από λάθη τα οποία υπάρχουν στα βασικά μητρώα του κράτους, θα έλεγα από συστάσεώς τους, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι όλα τα στοιχεία που αφορούν σε όλους τους Έλληνες πολίτες είναι απολύτως ορθά.

Προσδιορίσατε τη διαδικασία με την οποία θα εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός, ο οποίος από εδώ και στο εξής θα αναγράφεται και στις καινούργιες ταυτότητες. Να πούμε, επίσης, ότι οι μπλε ταυτότητες, έτσι όπως τις ξέραμε, θα αποτελούν σύντομα -και πρέπει να αποτελούν βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας- παρελθόν. Και σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να περιορίσουμε τις αναμονές για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

Η νέα ταυτότητα από μόνη της είναι μια σημαντική ένδειξη προόδου του ελληνικού κράτους και ενθαρρύνουμε όλους τους πολίτες το συντομότερο δυνατό να σπεύσουν για να την εκδώσουν. Και δική μας δουλειά είναι να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ώστε αυτή η διαδικασία να γίνεται όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα» δήλωσε ο πρωθυπουργός μετά την παρουσίαση.

Χορήγηση μέσω της εφαρμογής myInfo του gov.gr

H χρήση του Προσωπικού Αριθμού θα διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών δημόσιων υπηρεσιών, βελτιώνοντας τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα, και παράλληλα θα επιτρέψει τη δημιουργία ακριβών και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων.

Η χορήγηση του Προσωπικού Αριθμού θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής myInfo του gov.gr, όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι να διαμορφώσουν μέρος του Προσωπικού τους Αριθμού.

Παράλληλα, οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες επιβεβαιώσεις των προσωπικών τους στοιχείων και να αιτηθούν διορθώσεις σε περίπτωση αποκλίσεων, ώστε να συνάδουν με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο μητρώο πολιτών.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της στις αρχές του Ιουνίου.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αναγράφεται αυτοματοποιημένα στις νέες ταυτότητες, στην πίσω όψη, και θα αποτελεί το αναγνωριστικό που επαληθεύει μοναδικά την ταυτότητα του προσώπου στον ψηφιακό κόσμο, αντίστοιχα με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας που σε συνδυασμό με τη φωτογραφία ταυτοποιεί το πρόσωπο στον φυσικό κόσμο.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε: «Ο Προσωπικός Αριθμός έρχεται να κάνει δύο πράγματα: το ένα είναι να βοηθήσει τους πολίτες που ταλαιπωρούνται στο ελληνικό Δημόσιο εξαιτίας αυτών των ανορθογραφιών -μεταφορικά και κυριολεκτικά- στα μητρώα του κράτους, και το δεύτερο έρχεται να βάλει μία σειρά πλέον στα μητρώα του κράτους, προκειμένου να μην έχουμε αυτή την πολλαπλή και λανθασμένη πολλές φορές εικόνα.

Ο σκοπός είναι πλέον μόνο με έναν αριθμό και όχι με τέσσερις διαφορετικούς τομεακούς αριθμούς, ο πολίτης να εξυπηρετείται σε όλο το ελληνικό Δημόσιο, σιγά-σιγά και στον ιδιωτικό τομέα. Είναι μία τομή, πραγματικά, για την ελληνική δημόσια διοίκηση».

Η παρουσίαση του Προσωπικού Αριθμού έγινε από τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο.

Πάνω από 1,7 εκατ. νέες ταυτότητες έχουν ήδη παραληφθεί - Δυνατότητα έκδοσης και εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας

Στο πλαίσιο της σύσκεψης έγινε επίσης ενημέρωση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σχετικά με την πορεία έκδοσης των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων. Μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί από τους κατόχους τους περισσότερες από 1,7 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ λειτουργούν 371 Υπηρεσίες Έκδοσης σε όλη την Ελλάδα.

«Εκδίδονται κάθε χρόνο από τα Τμήματα Διερεύνησης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας 1 εκατομμύριο ταυτότητες, σε όλα τα σημεία της χώρας, σε όλους τους Νομούς της χώρας, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Η προσπάθειά μας από εδώ και μπρος είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω με προσωπικό και μεγαλύτερη απασχόληση τα Τμήματα Διερεύνησης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, να δουλεύουν και την Κυριακή τα τμήματα ούτως ώστε να υποδέχονται τους πολίτες.

Καλούμε, επίσης, τους πολίτες αυτούς οι οποίοι θα πάνε διακοπές σε διάφορα σημεία της χώρας, επειδή η δυνατότητα που έχουν τα περιφερειακά τμήματα ασφαλείας για έκδοση ταυτοτήτων είναι μεγαλύτερη, θα μπορούσαν εκεί για λόγους συντομίας και εξυπηρέτησης να υποβάλουν την αίτησή τους εκεί, τα δικαιολογητικά τους, για να γίνει γρήγορα η έκδοση ταυτότητας», ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.