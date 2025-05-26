Ο ΣΚΑΪ στο F4 του πρωταθλήματος μπάσκετ ΠΣΑΕ ΜΜΕ

Η ομάδα μπάσκετ του ΣΚΑΪ δίνει το παρών στο F4 του πρωταθλήματος ΠΣΑΕ ΜΜΕ που θα διεξαχθεί στη Sunel Arena - έδρα της ΑΕΚ - 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου.

Ο ΣΚΑΪ θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο ημιτελικό τον όμιλο DPG στην προσπάθεια για την κατάκτηση του δεύτερου πρωταθλήματος στην ιστορία του. Στον πρώτο ημιτελικό "κοντράρονται" STAR και SDNA.

Σας καλούμε να βρεθείτε κοντά μας, να απολαύσετε το θέαμα και να στηρίξετε από κοντά τις προσπάθειες των ομάδων!

Η παρουσία σας θα μας δώσει χαρά και κίνητρο, σε μια διοργάνωση όπου το πάθος για το παιχνίδι συναντά τον σεβασμό και τη συναδελφικότητα. Σας περιμένουμε!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.