Τελευταία παρατηρείται αλυσιδωτό κλείσιμο σχολικών μονάδων λόγω κρουσμάτων στρεπτοκοκκικής λοίμωξης από πυογόνο στρεπτόκοκκο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Σε ανακοινώσεις ορισμένων Δήμων αναφέρεται ότι το κλείσιμο των σχολικών μονάδων έγινε σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ.

Ο ΕΟΔΥ διευκρινίζει ότι ουδέποτε συνέστησε τη λήψη του μέτρου αυτού.

«Επισημαίνουμε ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας είναι σοβαρό μέτρο Δημόσιας Υγείας με πολλές επιπτώσεις και πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά από σύσταση των αρμόδιων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός

Επίσης, δίνει οδηγίες διαχείρισης των κρουσμάτων προς εφαρμογή στο σχολικό και οικιακό περιβάλλον

Σε περίπτωση που έχουμε κρούσματα στρεπτοκοκκικής λοίμωξης σε σχολική μονάδα (ήπιας ή διεισδυτικής μορφής), τα μέτρα που συνιστώνται είναι:

- Το παιδί παραμένει στο σπίτι μέχρι να λάβει κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή, τουλάχιστον ένα έως δύο εικοσιτετράωρα.

- Εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων ατομικής υγιεινής, τακτικό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή χρήσης αντικειμένων από άλλα παιδιά (πχ ποτήρια κλπ).

- Τακτικός αερισμός των αιθουσών.

- Ενίσχυση του τακτικού προγράμματος καθαριότητας των αιθουσών.

Δεν πρέπει να γίνει:

- Απολύμανση των χώρων και επιφανειών με ειδικά συνεργεία

- Δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να κλείνουν οι σχολικές μονάδες και τα τμήματα όπου παρουσιάστηκαν κρούσματα στρεπτοκοκκικής λοίμωξης

Ο ΕΟΔΥ ενημερώνει επίσης σχετικά με τη λοίμωξη:

- Ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α, γνωστός και ως πυογόνος στρεπτόκοκκος ή GAS (Group A Streptococcus) είναι ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει διάφορες λοιμώξεις στον άνθρωπο, συνήθως ήπιες αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις πολύ σοβαρές, ακόμη και θανατηφόρες αν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα. Ένα ποσοστό ατόμων φέρουν το βακτήριο στον φάρυγγα ή το δέρμα τους χωρίς να νοσούν, αποτελώντας έτσι υγιείς φορείς του βακτηρίου.

- Ο στρεπτόκοκκος ομάδας Α μεταδίδεται με τα μολυσμένα σταγονίδια από τις εκκρίσεις ασθενών, την επαφή με μολυσμένες δερματικές βλάβες ασθενών και την επαφή με υγιείς φορείς του βακτηρίου. Η μετάδοση γίνεται πιο εύκολα από άτομα που είναι συμπωματικά και νοσούν παρά από υγιείς φορείς.

- Μέχρι το 2023 ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Α δεν συμπεριλαμβανόταν στη λίστα των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων. Το 2023 επειδή παρατηρήθηκε αύξηση της σοβαρής μορφής λοίμωξης από στρεπτόκοκκο της ομάδας Α/ διεισδυτική μορφή, δημιουργήθηκε ένα σύστημα καταγραφής της διεισδυτικής μορφής. Σημειώνεται ότι τα κρούσματα διεισδυτικής λοίμωξης από στρεπτόκοκκο της ομάδας Α (iGAS) έχουν υψηλή θνητότητα που φθάνει το 25%.

- Το 2023 καταγράφηκαν 90 κρούσματα iGAS, το 2024 68 και μέχρι σήμερα, Δευτέρα 26/05/2025, έχουν δηλωθεί 25 κρούσματα iGAS. Παρατηρείται δηλαδή σχετική μείωση των καταγραφέντων κρουσμάτων iGAS. Παράλληλα, διαχρονικά παρατηρούνται στην κοινότητα σε όλη την Επικράτεια εκατοντάδες κρούσματα στρεπτοκοκκικής λοίμωξης (πχ φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, δερματική λοίμωξη, οστρακιά κλπ) τα οποία θεραπεύονται επιτυχώς με την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή.

